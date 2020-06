Meyer Burger se réoriente vers la production de panneaux solaires

vendredi, 19.06.2020

Actuellement spécialisé dans la construction de machines pour la production d'installations photovoltaïques, Meyer Burger veut se muer en un fabricant de panneaux et modules solaires.

Une grande partie des modules solaires produits dans le monde entier sont basés sur des technologies de Meyer Burger.(Keystone)

Meyer Burger veut opérer une transformation radicale. L'entreprise bernoise, actuellement spécialisée dans la construction de machines pour la production d'installations photovoltaïques, entend se muer en un fabricant de panneaux et modules solaires. Une assemblée générale extraordinaire devra en décider le 10 juillet prochain et approuver une augmentation de capital de 165 millions de francs.



En dépit de son avance technologique, Meyer Burger n'est pas parvenu tout au long de ces dernières années à dégager des bénéfices, écrit vendredi l'entreprise établie à Thoune. Celle-ci note avoir fixé des normes essentielles dans la production de cellules photovoltaïques, comme par exemple la technologie des scies à fil diamanté, sur lesquelles repose actuellement la fabrication de modules solaires.



Une grande partie des modules solaires produits dans le monde entier sont basés sur des technologies de Meyer Burger. Cependant, avec la vente des machines, la technologie a été cédée aux clients, tout comme la réalisation de la valeur.



La nouvelle orientation stratégique doit permettre à Meyer Burger de tirer pleinement parti de sa position de leader technologique et d'afficher une rentabilité durable. L'entreprise avait déjà annoncé lors de l'assemblée générale ordinaire de mai qu'elle envisageait de mettre en place sa propre production de cellules et de modules à grande échelle en Allemagne.



La collaboration prévue avec la société REC en vue de mettre en place une installation de production ne sera pas poursuivie, a ajouté Meyer Burger. Le groupe de l'Oberland bernois motive sa décision par le fait que REC n'a pas été en mesure de tenir ses promesses.



Les machines de production basées sur la technologie d'hétérojonction/SmartWire ne seront plus produites que pour l'usage propre de Meyer Burger.(Awp)