Patrik Gilli nommé directeur financier du groupe Bellevue

mardi, 17.12.2019

Actuel directeur financier de Bank am Bellevue, Patrik Gilli occupera désormais la fonction de CFO du groupe Bellevue.

Patrik Gilli a été nommé nouveau directeur financier du groupe Bellevue par le conseil d'administration, avec effet immédiat. Il continuera d'exercer son rôle actuel de directeur financier de Bank am Bellevue jusqu'à la clôture de la vente de la banque, comme annoncé précédemment.

Patrik Gilli possède de nombreuses années d'expérience dans le secteur financier. Avant de rejoindre Bank am Bellevue, il a travaillé à Zurich en tant que directeur financier de Rothschild Trust pendant six ans et en tant que directeur financier adjoint de Rothschild Bank pendant trois ans.

Depuis début 2019, Patrik Gilli a été directeur financier de Bank am Bellevue et il a joué un rôle clé dans la vente réussie de la banque au cours des derniers mois. Il continuera de superviser cette transaction en tant que directeur financier de Bank am Bellevue afin de faciliter un processus de transition en douceur.