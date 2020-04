Les petites et moyennes entreprises ont davantage souffert sur SIX

mercredi, 15.04.2020

Actions suisses. Lonza Group se paie le luxe d’une hausse comme Givaudan et Swisscom sur SIX Swiss Exchange malgré le krach de mars. Gros revers pour APG SGA, Kudelski et Leclanché.

Philippe Rey



Walter Oberhänsli. Le CEO de Zur Rose Group peut se prévaloir d'une évolution favorable en 2020 qui se reflète sur le cours boursier. (Keystone)

Le fait de voir le bout du tunnel avec le déconfinement qui se dessine et une reprise progressive à venir des affaires en Europe, alors que la Chine a redémarré, ont entretenu la hausse récente des marchés actions, spécialement le marché suisse. Les indices SMI et SPI sont remontés d'environ 12%...