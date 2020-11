Un réajustement qui bénéfice aux Value

Actions. En Chine, la progression des marchés a été essentiellement alimentée par les valeurs de croissance.

Karine Patron*



Les dernières statistiques indiquent que l’activité économique chinoise est repartie sur les chapeaux de roue. Que cela soit au niveau de la croissance domestique ou des exportations, l’Empire du Milieu semble avoir complètement digéré l’épisode de la pandémie.

A ce jour, ce sont essentiellement les valeurs de croissance qui ont alimenté la progression des marchés. Toutefois, avec un retour à la normale de l’économie, les signes d’un réajustement entre les styles Growth et Value, en faveur du second, deviennent plus prononcés. Voici pourquoi:

Le PIB de la Chine a augmenté de 4,9% en glissement annuel à la fin du troisième trimestre, grâce notamment à une forte reprise de secteurs de types Value tels que l’industrie et l’automobile.

Ces secteurs bénéficient aussi bien de la forte demande intérieure que de l’amélioration des capacités de production.

Au vu de l’amélioration économique mesurée ces derniers mois, les ménages chinois, et notamment la classe moyenne grandissante, orientent à nouveau leurs dépenses dans des secteurs de l’économie domestique tels que l’éducation, les loisirs et l’alimentation.

Le gouvernement chinois met en œuvre plusieurs mesures visant à réorienter la consommation et l’investissement pour répondre à la demande intérieure. Il s’efforce de faire progresser la chaîne de valeur dans des secteurs tels que les soins de santé, l’éducation et l’assurance. Ces changements séculaires vers une économie plus centrée sur le marché domestique devraient bénéficier aux portefeuilles axés sur le style Value tel que celui du fonds Convergence ZO China Value Fund.

*Gérante discrétionnaire à la Banque Bonhôte & Cie