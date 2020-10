Aryzta: Veraison salue la fin des discussions avec Elliott

lundi, 26.10.2020

Actionnaie d'Aryzta, Veraison a salué la fin des discussions de rachat du boulanger industriel avec Elliott.

L'assemblée générale a été repoussée au 15 décembre, afin de permettre au conseil d'administration d'Aryzta d'examiner toutes les options possibles. (Keystone)

La société d'investissement Veraison, actionnaire d'Aryzta, a salué dans la soirée de dimanche la fin des pourparlers avec la filiale britannique du fonds Elliott, aux mains du milliardaire américain Paul Singer, en vue d'un rachat du boulanger industriel.



"La voie est ainsi finalement dégagée pour positionner l'entreprise, sous nouvelle direction, sur la voie du succès industriel et prendre en compte les options disponibles", a fait savoir la société zurichoise dans un communiqué diffusé quelques heures après celui d'Aryzta annonçant la fin des discussions.



Le conseil d'administration du boulanger industriel avait fait part quelques heures plus tôt de son intention d'examiner toutes les options stratégiques dans le meilleur intérêt de l'entreprise et de ses actionnaires, selon les termes du nouveau président Urs Jordi.



Pour Veraison, "la volonté des actionnaires est respectée et ainsi la confiance du marché des capitaux assurée". La société d'investissement zurichoise dit se réjouir de nouvelles étapes positives d'ici la prochaine assemblée générale.



Initialement prévue le 11 novembre, celle-ci a été repoussée au 15 décembre, afin de permettre au conseil d'administration d'Aryzta, fraichement renouvelé, d'examiner toutes les options possibles, y compris une vente d'un bloc ou par parties.(AWP)



