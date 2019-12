L'allemand Delivery Hero acquiert son concurrent Woowa

Actif dans la livraison de repas, Delivery Hero a acquis une large majorité de son concurrent sud-coréen Woowa moyennant 4 milliards de dollars.

Delivery Hero, startup à succès fondée en 2011 et entrée en Bourse depuis 2017.(Keystone)

Le fournisseur allemand de repas Delivery Hero a annoncé vendredi avoir acquis une large majorité de son concurrent sud-coréen Woowa moyennant 4 milliards de dollars (3,9 milliards de francs), une décision applaudie en Bourse.



Delivery Hero, startup à succès fondée en 2011 et entrée en Bourse depuis 2017, va financer cette acquisition en numéraire et en apport d'actions, pour s'assurer dans un premier temps près de 82% du capital de la cible. Près de 6% d'actionnaires minoritaires de Woowa pourraient suivre en acceptant les mêmes conditions financières, précise l'Allemand.



Suite à cette annonce, l'action Delivery Hero, cotée au MDax des valeurs moyennes à Francfort, bondissait de près de 16% à 57,82 euros, consolidant son gain annuel qui approche les 80%. Sa capitalisation boursière approche ainsi les 11 milliards d'euros.



Woowa, leader sur le marché coréen, a réalisé dans ce pays en 2018 un chiffre d'affaires de 242 millions d'euros, en croissance de près de 100% sur un an, et dégagé un résultat opérationnel (EBITDA) de 46 millions d'euros, pour une valeur brute des marchandises livrées atteignant 4,0 milliards d'euros, détaille un communiqué.



Ses ventes en 2019 étaient en progression de 84% à fin septembre, à environ 300 millions d'euros.



Delivery Hero, qui vise un chiffre d'affaires autour de 1,45 milliard d'euros cette année, génère plus de la moitié de celles-ci au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA), contre près de 30% en Asie, sans compter sa nouvelle acquisition.



En Europe, l'entreprise compte environ 22.000 employés et assure sa présence surtout dans le nord et le sud-est du Continent.



Le groupe poursuit une politique visant à devenir leader sur chacun des marchés où il opère.

En France, où il n'est pas parvenu à ses fins, Delivery Hero a décidé de fermer fin septembre ses activités qui reposaient sur l'enseigne Foodora.(awp)