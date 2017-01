Actelion: échec en phase III sur macitentan (Opsumit) contre une forme de PAH

lundi, 23.01.2017

Actelion reconnait lundi n'avoir pas atteint le critère primaire d'évaluation dans une étude de phase III sur macitentan (Opsumit) contre l'hypertension artérielle pulmonaire (PAH) liée au syndrome d'Eisenmenger.

Actelion entend poursuivre ses recherches pour comprendre l'importance de l'effet placebo constaté.

Actelion reconnait lundi n'avoir pas atteint le critère primaire d'évaluation dans une étude de phase III sur macitentan (Opsumit) contre l'hypertension artérielle pulmonaire (PAH) liée au syndrome d'Eisenmenger. Les patients sous placebo ont vu leur capacité de marche sur une période de six minutes augmenter de manière plus marquée que ceux ayant reçu la substance évaluée, indique un communiqué du laboratoire d'Allschwil.



Le troisième mousquetaire de l'industrie pharmaceutique rhénane revendique néanmoins des résultats encourageants sur des critères secondaires, telles une réduction de 20% d'un indicateur de réponse cardiaque ou de 13% de la résistance vasculaire pulmonaire.



Actelion entend poursuivre ses recherches pour comprendre l'importance de l'effet placebo constaté.



Le syndrome d'Eisenmenger constitue la forme la plus avancée de PAH corrélée avec une déficience cardiaque congénitale. Entre un quart et une moitié des malades présentent de surcroît un syndrome de Down. Lancée en 2013, l'étude Maestro avait été élargie à cette communauté de patients. - (awp)