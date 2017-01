Actelion: Johnson & Johnson met 30 milliards sur la table, R&D émancipés

jeudi, 26.01.2017

Actelion et le mastodonte américain Johnson & Johnson se sont accordés sur les contours de l'offre de reprise du troisième mousquetaire de l'industrie pharmaceutique rhénane, comprenant notamment une émancipation des activités de recherche et de développement préclinique de ce dernier. Les actionnaires d'Actelion se verront offrir 280 dollars (280,80 francs au cours de mercredi) en liquide par titre, valorisant ces activités à 30 milliards de dollars, ainsi qu'une action de la future entité de recherche.



Celle-ci poursuivra ses activités de manière indépendante et devra être cotée en Suisse. Les conseils d'administration des deux sociétés ont approuvé l'opération à l'unanimité.



Les produits d'Actelion déjà commercialisés, ainsi que les traitements expérimentaux prometteurs bien avancés, seront pour leur par intégrés au sein du portefeuille de Janssen Pharmaceuticals, filiale de Johnson & Johnson. - (awp)