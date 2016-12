Johnson & Johnson renonce au rachat d'Actelion

mercredi, 14.12.2016

Actelion a confirmé un peu plus tard dans un communiqué, publié mercredi, le retrait de J&J. La société bâloise a ajouté être engagée dans des discussions avec une autre entreprise "en vue d'une éventuelle transaction stratégique".

Il y a une semaine, l'agence Bloomberg, citant plusieurs personnes proches du dossier, rapportait que le groupe pharmaceutique français Sanofi envisageait une offre d'achat sur Actelion.

Johnson & Johnson a annoncé mardi avoir mis fin aux discussions de rachat de l'entreprise biotechnologique bâloise Actelion Pharmaceuticals. Le géant américain de la santé a expliqué n'être pas parvenu à un accord apportant une plus-value pour ses actionnaires.



Le spécialiste rhénan des maladies pulmonaires est considéré comme une cible, en raison de son portefeuille de médicaments aux marges élevées.



Les analystes estimaient que J&J pourrait proposer jusqu'à 250 francs par action, ce qui aurait valoriser Actelion à environ 26 milliards de dollars (26,3 milliards de francs).



Actelion est valorisé 21,8 milliards de francs suisses, selon les données Thomson Reuters. Sanofi, pour sa part, affiche une capitalisation de 98 milliards d'euros (105 milliards de francs), près de trois fois inférieure à celle de Johnson & Johnson.



Après avoir repoussé des approches supposées du Britannique Shire en 2015 et du fonds spéculatif américain Elliott Advisors en 2011, le directeur général d'Actelion, Jean-Paul Clozel, a affirmé à maintes reprises son désir de rester indépendant.



Selon le cardiologue français, les trois principaux médicaments du groupe contre l'hypertension artérielle pulmonaire (PAH) et le portefeuille de traitement en cours de développement sont suffisants pour assurer l'avenir de la société.



Actelion emploie quelque 2500 collaborateurs et a réalisé en 2015 un chiffre d'affaires d'environ 2 milliards de francs. Cette année, la société a profité de la forte demande pour ses médicaments pour le traitement de maladies des poumons. - (awp)