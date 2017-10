Le test d'allergies Abionic enregistré à la FDA

Abionic annonce l'enregistrement à la FDA de son test d'allergie ultra rapide, permettant de tester la sensibilité des patients aux principales allergies respiratoires, à partir d’une seule goutte de sang. Il sera commercialisé en 2018 aux Etats-Unis.

En utilisant l'abioSCOPE comme plateforme de diagnostic, la sensibilité des patients aux principales allergies respiratoires peut être testée à partir d'une seule goutte de sang.

Abionic SA a développé une nanotechnologie permettant d’effectuer des tests de diagnostic rapide au chevet du patient. Ce test rapide pour les allergies, IVD CAPSULE Aéroallergènes, ainsi que sa plateforme de diagnostic intuitive, ont été enregistrés aux Etats-Unis par l’agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (Food and Drug Administration, FDA).

Abionic prévoit de commencer la commercialisation de l’IVD CAPSULE Aéroallergènes, sur ce marché en 2018.

En utilisant l’abioSCOPE comme plateforme de diagnostic, la sensibilité des patients aux principales allergies respiratoires peut être testée à partir d’une seule goutte de sang. Cela permet ainsi aux patients d’éviter plusieurs visites chez le médecin ainsi que des tests invasifs tout en garantissant un diagnostic médical de la plus haute qualité.

L’IVD capsule mesure la sensibilité du patient aux allergènes principaux des chiens et des chats, mais également aux pollens des arbres et graminées les plus prévalents.

En fonction des résultats, les spécialistes en allergologie qui, pour effectuer des tests modérément complexes ont recourt aujourd’hui aux laboratoires respectant les standards CLIA, ont désormais accès à une nouvelle technologie leur permettant d’identifier plus rapidement et précisément l’origine des symptômes allergiques. Il s’agit de l’élément-clé pour optimiser la prise en charge clinique des maladies liées aux allergies.

Des échantillons sanguins de patients allergiques et non allergiques ont été testés et les résultats obtenus ont démontré une bonne corrélation entre l’IVD capsule Aéroallergènes sur l’abioSCOPE et la méthode de référence utilisée en laboratoire.

Avec un temps de cinq minutes pour obtenir le premier résultat et seulement huit minutes pour la durée totale du panel quantifiant les taux d’IgE spécifiques aux quatre allergènes testés, l’abioSCOPE est le test quantitatif d’IgE le plus rapide au monde.