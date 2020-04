La technologie blockchain pour simplifier la facturation d’électricité

vendredi, 24.04.2020

ABB et Ormera, une start-up de PostFinance et d’Energie Wasser Bern, ont développé une solution blockchain pour les prestataires d’énergie et propriétaires d’immeuble.

MH



Le Smart-Meter transmet automatiquement les données numériques relatives à la production et consommation d’électricité à l’application blockchain.

De plus en plus de locataires s’approvisionnent en électricité par le biais d'installations solaires utilisées en commun. La nouvelle loi sur l’énergie offre aux propriétaires la solution du «Regroupement de consommation propre» (RCP). Il permet aux propriétaires de vendre l’énergie solaire produite par leur propre toit directement aux habitantes et habitants de leur immeuble.

En collaboration avec ABB en qualité de partenaire de technologie, Ormera, une start-up de PostFinance et d’Energie Wasser Bern (ewb), automatise désormais ce processus de facturation d’électricité par la connexion de compteurs électriques intelligents avec la blockchain.

Une solution dite Smart-Meter, spécialement développée et configurée à cet effet en collaboration avec Ormera, collecte et regroupe les données numériques relatives à la production et consommation d’électricité et les transmet automatiquement, via une connexion de données sécurisée, à l’application blockchain d’Ormera. Le but est d'éviter le processus de lecture du compteur en passant par le calcul selon les tarifs jusqu’à la facturation.

La nouvelle application affecte les données à l’utilisateur concerné et déclenche le processus de facturation automatiquement, via les coordonnées de paiement enregistrées comme le compte bancaire par exemple.

Adapter le prix

Grâce aux informations disponibles en temps réel, il est en outre possible de moduler les tarifs, selon le moment de la journée ou la période de l’année, et adapter le prix de manière dynamique en fonction des conditions climatiques et de ce qui se pratique sur les bourses de l’électricité.

Les données enregistrées dans la blockchain et dans l’infrastructure bancaire sont sécurisées de telle sorte que leur modification ou suppression soit impossible sans être remarquée. Les champs d’application de cette solution de référence sont multiples: les factures de gaz ou d’eau ainsi que la facturation de l’électricité prise à une borne de recharge pour un véhicule électrique.

Ormera est née à partir d'un projet d’innovation de PostFinance et d’Energie Wasser Bern (ewb) et a été fondée en été 2019 en tant que start-up. Ormera constitue une plateforme basée sur le web pour les fournisseurs d'électricité, prestataires énergétiques, prestataires immobiliers et administrations.