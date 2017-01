ABB décroche une commande de 640 millions pour un raccordement en Inde

mardi, 10.01.2017

ABB et l'exploitant national du réseau électrique indien Power Grid Corporation of India ont remporté un appel d'offre pour un raccordement électrique sur 1800 km à travers le sous-continent.

Le montant dévolu au conglomérat zurichois est devisé à 640 millions de dollars, sur les 840 millions de l'ensemble. - (Reuters)

ABB et l'exploitant national du réseau électrique indien Power Grid Corporation of India ont remporté un appel d'offre pour un raccordement électrique sur 1800 km à travers le sous-continent. Le montant dévolu au conglomérat zurichois est devisé à 640 millions de dollars, sur les 840 millions de l'ensemble, précise un communiqué publié mardi.



Le raccordement entre Raigarh dans le centre du pays et Pugalur dans l'Etat méridional du Tamil-Nadu, doit permettre d'alimenter en électricité pas moins de 80 millions de personnes. Raigarh-Pugalur constitue le sixième projet de courant direct à haut voltage d'ABB en Inde et doit être finalisé à l'horizon 2019. La commande a été comptabilisée sur le dernier trimestre de 2016. - (awp)