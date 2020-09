ABB veut doubler la part de femmes ayant un statut de cadre d'ici 2030

mercredi, 30.09.2020

ABB entend doubler d'ici 2030 la part de ses employées au bénéfice du statut de cadre. Actuellement cette proportion se chiffre à 12,5%.

Nicole Kamm Steiner est à la tête du département des ressources humaines au sein d'ABB.

ABB se fixe un objectif concret afin de promouvoir la carrière des femmes en son sein. Le géant zurichois de l'électrotechnique entend doubler d'ici 2030 la part de ses employées au bénéfice du statut de cadre.



Actuellement cette proportion se chiffre à 12,5%, précise mercredi ABB. Dans le cadre de la stratégie 2030 de diversité globale et d'inclusion, "Global Diversity & Inclusion Strategy 2030" dans le texte, le groupe basé à Zurich veut accroître cette part à 25%. Ce programme doit assurer l'égalité de traitement de tous les collaborateurs, quels que soient leur sexe, leurs aptitudes, leur âge, leur origine ethnique et leur orientation sexuelle.



Pour promouvoir cette culture, ABB entend proposer aux employés des formations en gestion, des programmes de développement et des formations continues.(AWP)