ABB s'offre les robots hygiéniques du néerlandais Codian

vendredi, 02.10.2020

ABB a acquis le néerlandais Codian Robotics. Ses robots viendront renforcer la palette du conglomérat d'électrotechnique destinée aux industries alimentaire, pharmaceutique, des services et de la logistique.

Le néerlandais Codian Robotics est spécialisé dans les produits dits "cueille et dépose" de grande précision.(Keystone)

Le conglomérat d'électrotechnique et d'automation ABB rachète le néerlandais Codian Robotics, spécialisé dans les produits dits "cueille et dépose" de grande précision. La société de Ede emploie une vingtaine d'employés et continuera à traiter directement avec ses clients. Les contours financiers de la transaction font l'objet d'une clause de confidentialité, précise le groupe zurichois dans son communiqué vendredi.



Les robots de Codian viendront renforcer la palette d'ABB destinée aux industries alimentaire, pharmaceutique, des services et de la logistique, avec notamment une conception hygiénique particulièrement adaptée à la transformation alimentaire.(AWP)