Au CES, le pavillon suisse peut encore mieux faire

dimanche, 12.01.2020

À Vegas, le pavillon suisse a reçu la visite en personne de Gary Shapiro, le patron du CTA. Une reconnaissance qui sonne comme une prise au sérieux de la démarche de la Suisse et sa présence. Mais les responsables doivent encore plus et mieux travailler sur le marketing de cette présence. Interview.

Matteo Ianni



Thierry Weber. "La qualité, le sérieux et même le «Swiss made» restent des arguments de poids par rapport aux concurrents."

Clap de fin pour le Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas. La 53e édition du plus grand salon du monde consacré aux nouvelles technologies a en effet fermé ses portes vendredi. Et la tech suisse n’a pas raté le rendez-vous américain. Pour la deuxième année consécutive, la...