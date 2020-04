Nouveau directeur RH chez Hotelplan Group

jeudi, 23.04.2020

À partir du 1er novembre 2020, Walter Jung prendra la tête du département du personnel du groupe Hotelplan.

Walter Jung a travaillé les sept dernières années comme responsable du Talent Management & Recruiting pour la coopérative Migros à Zurich.

À partir du 1er novembre 2020, le département Human Resources & Facilities du groupe Hotelplan sera dirigé par Walter Jung.

De formation commerciale et âgé de 51 ans, il a travaillé les sept dernières années comme responsable du Talent Management & Recruiting pour la coopérative Migros à Zurich.

Avant cela, il a travaillé pour un cabinet de conseil spécialisé dans la gestion du capital humain et comme chef de projet pour les systèmes de gestion et rémunération au sein de la Fédération des coopératives Migros.

Walter Jung est titulaire d’un master en HR Leadership et d’un master Organisational Consultancy.

Dans sa nouvelle fonction, Walter Jung deviendra membre de la direction d’Hotelplan Suisse et rendra compte directement à Daniel Bühlmann, COO d’Hotelplan Suisse. «Nous avons trouvé en la personne de Walter Jung un expert confirmé pour ce poste. Nous sommes ravis de l’accueillir au sein du groupe Hotelplan et lui souhaitons plein succès dans ses nouvelles fonctions», déclare Thomas Stirnimann, CEO Hotelplan Group.

Après la formation de son successeur, l’actuel titulaire du poste, Lukas Zurkinden, reprendra temporairement le 1er janvier 2021 la direction de la division RH du Retail. Il quittera l’entreprise à sa propre demande dans le courant de l’année prochaine après la nomination d’un nouveau membre à cette fonction.

Il remplacera Rita Braunschweiger, qui a rejoint Hotelplan Suisse en 2008 en tant que responsable RH Travelhouse et qui prendra sa retraite le 1er janvier 2021. En plus des succursales, cette division RH comprend les unités Tourisme pour Tous et bta first Travel.