Tornos crée un centre de compétences à Moutier

mardi, 04.04.2017

A partir de juin 2017, le site de l’usine Junker et les bâtiments voisins accueilleront des activités de recherche dans les domaines de la microtechnique, de la mécanique de précision et de la numérisation.

Tornos lance le "Tornos Precision Park", un centre de compétences dédié à la microtechnique, à la mécanique de précision et à la numérisation à Moutier. A partir de juin 2017, le site de l’usine Junker et les bâtiments voisins accueilleront des activités de recherche tournées vers l’avenir. Des startups, des entreprises partenaires, des hautes écoles et des institutions travailleront en effet au développement et à la promotion de nouvelles solutions dans les domaines de la microtechnique, de la mécanique de précision et de la numérisation.

La mission du Tornos Precision Park vise à renforcer l’industrie, l’innovation et la technologie. «Les produits et services innovants résultent souvent de la synergie de différentes entreprises, lorsque plusieurs spécialistes mettent leur savoir-faire au service d’un nouveau projet. C’est précisément notre ambition au Tornos Precision Park», affirme Michael Hauser, CEO de Tornos.