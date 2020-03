A nos lecteurs

jeudi, 26.03.2020

Luc Petitfrère



A compter de ce lundi 30 mars et jusqu’à la fin des mesures décidées par la Confédération, l’Agefi paraîtra uniquement les lundis et jeudis. Dans un souci de soulager le réseau de distribution très sollicité actuellement par la crise du coronavirus, nous sommes amenés à réduire temporairement le nombre de parutions.

Nous allons donc reporter tous nos efforts sur le numérique pour garder le lien si indispensable en cette période inédite. Tous nos contenus seront disponibles sur le site et les applications. Notre couverture de l’actualité sera renforcée: l’information en continu, bien entendu mais aussi les analyses et les dossiers. Ce sera aussi l’occasion de vous donner encore plus la parole: comment réagissez-vous face au coronavirus dans votre entreprise? Quelles mesures allez-vous ou avez-vous lancées? Comment envisagez-vous l’après épidémie? Les marchés financiers occupent aussi toute notre attention en cette période chaotique et nécessitent un suivi en continu. Dans le journal, vous retrouverez l’essentiel de l’actualité ainsi que nos dossiers, analyses et prévisions économiques et financières.

Nous invitons tous nos abonnés du quotidien qui n’auraient pas encore créé leur compte sur notre site ou les applications iPhone ou Android à prendre contact avec notre service abonnement abo@agefi.com.

Le défi pour l’économie, la finance et nos institutions que cette épidémie nous impose doit devenir un challenge que l’Agefi est prêt à relever à vos côtés.