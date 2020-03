Les femmes gagnent du terrain dans le secteur technologique

lundi, 09.03.2020

A l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, Venturelab partage quelques chiffres sur l’entrepreneuriat féminin dans l’écosystème des start-up suisses actives dans le secteur de la tech.

SG



En moyenne, 26% des participants à l’Innosuisse start-up training étaient des femmes en 2019 (contre 20% en 2018). (Pixabay)

309 femmes occupent des postes de direction dans les start-up suisses, selon les chiffres de Venturalab, publiés à l’occasion de la journée des droits des femmes.

La proportion de femmes parmi les 400 entrepreneurs des ateliers Innosuisse start-up training pour la création et la croissance d'entreprises varie fortement selon les secteurs. Les données relatives à la participation des femmes vont de 15% dans le secteur des biotechnologies à 31% dans celui des technologies de l'information et de la communication.

Par rapport à 2018, les femmes entrepreneures ont également été plus nombreuses à suivre un cours d'ingénierie avancée. En moyenne, 26% des participants à l’Innosuisse start-up training étaient des femmes en 2019 (contre 20% en 2018).

En 2019, environ la moitié des projets de spin-offs ayant reçu un soutien de Venture Kick comptaient des femmes dans leur équipe, contre un tiers seulement l'année dernière.

Chaque année en septembre, un panel de 100 investisseurs et experts en start-up de premier plan sélectionne les 100 start-up suisses les plus innovantes et les plus prometteuses. L'année dernière, quatre des dix meilleures start-up comptaient des femmes dans leurs équipes fondatrices. Dans l'ensemble, les équipes comptant des femmes parmi les fondateurs représentent 41% parmi celles classées l'année dernière.

En 2019, le nombre cumulé de femmes sélectionnées dans Venture Leaders - représentant les esprits les plus novateurs de notre pays en tant qu'équipe nationale suisse de start-up - a doublé par rapport à l'année dernière, avec 22% (10 sur 45).