Trente musées valaisans à découvrir la nuit

mercredi, 18.10.2017

A l’occasion de la 12e Nuit des Musées, 30 établissements du canton ouvrent gratuitement leurs portes pour dévoiler toutes les richesses qui y sont conservées. zUne soirée festive pour attirer un public de proximité méconnaissant parfois les institutions de son propre territoire.

Les musées du canton invitent les valaisannes et valaisans, le samedi 11 novembre prochain, à venir passer une soirée festive placée sous le thème de la rencontre, de la découverte et de la convivialité.

Né à Berlin à la fin des années 1990, le concept de Nuit des Musées a été développé pour offrir un autre regard et permettre une autre approche des institutions muséales. Il cherche à favoriser la venue des familles et d’un public plus jeune ainsi qu’à attirer un public de proximité méconnaissant parfois les institutions de son propre territoire.

Dans une atmosphère particulière aux lumières tamisées, les visiteurs abordent de façon plus détendue le musée et son message. Visite à la lumière des lanternes et contes romanesques, jeu de piste "Au Pays des Merveilles" ,spectacle de magie, concert de rock folklorique valaisan, lecture nocturne sur le sentier viticole pour ne citer qu'eux. Cette approche différente de l’environnement muséal traditionnel, en nocturne et à travers de nombreuses animations favorise un accès très convivial à ces institutions et les transforme en véritables lieux d’expression.

Douzième édition

En Valais, la manifestation fait son apparition en 2006, coordonnée dans un premier temps par les musées cantonaux. Dès 2014, l’association valaisanne des musées (AVM) reprend le flambeau. L’évènement se distingue des rendez-vous similaires organisés dans les grandes villes de Suisse par la dispersion des manifestations sur l’ensemble du territoire cantonal. Le visiteur dispose ainsi d’une offre de types d’institutions et de sujets des plus diversifiées.

Ces caractéristiques permettent de répondre à la variété des publics en dévoilant, l’espace d’une nuit, une large palette d’offres culturelles.

Ce rendez-vous offre également aux petites structures un rayonnement local et témoigne ainsi des activités et des missions de l’ensemble des institutions œuvrant de concert à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine valaisan. Quelque 7'000 visiteurs sont attendus dans les 30 établissement du canton.