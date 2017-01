Les appartements en copropriété atteignent des prix record en décembre

mercredi, 04.01.2017

A l'inverse, les prix des maisons individuelles et des biens en location ont accusé une baisse.

A l'inverse, les prix des maisons individuelles et des biens en location ont accusé une baisse.

Les prix proposés en Suisse en décembre pour les appartements en copropriété ont augmenté de 0,8% sur un mois, atteignant un record. Sur un an, la hausse est de 4,2%. A l'inverse, les prix des maisons individuelles et des biens en location ont accusé une baisse, ont indiqué mercredi Immoscout et la société de conseil immobilier IAZI/CIFI.

Dans la catégorie des biens en copropriété, le mètre carré de surface habitable nette coûte désormais près de 7200,00 CHF. Il s'agit là du prix le plus élevé depuis que l'indice a été calculé pour la première fois, il y a six ans. Selon Martin Waeber, directeur d'ImmoScout24, une grande partie de la population souhaite vivre en région urbaine, raison pour laquelle on assiste à une demande constante et soutenue de la propriété par étages.

A l'inverse, les prix des maisons individuelles ont reculé de 0,3% par rapport au mois précédent. Cela donne un prix au mètre carré de 6047,00 CHF. Sur l'ensemble de l'année 2016, on constate une augmentation de 1,1%.

Les prix des biens en location ont affiché une légère baisse également en décembre, de 0,5% comparé à novembre. Les loyers proposés sur le marché n'avaient pas été aussi bas depuis juillet 2016, mais d'importantes différences régionales sont à noter. La Suisse centrale et le Tessin ont ainsi enregistré une hausse respective de 0,7% et 2,4% par rapport au mois précédent.(awp)