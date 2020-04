Une société fribourgeoise crée un guide pour lancer son entreprise

mardi, 21.04.2020

À l’image des smartbox, l’entreprise Booster Boxe propose un catalogue de concepts d’entreprises pour créer sa société.

«Nous voulons proposer aux jeunes diplômés aux cadres supérieurs qui ont perdu leur emploi, mais aussi aux entreprises qui cherchent une idée innovante pour développer leurs activités», commente Laurent Cordaillat, cofondateur.

L’entreprise Booster Box se lance sur le marché. Alors que l’économie est au ralenti, la société fribourgeoise propose un concept assez inédit.

En pratique, le client choisit un concept d'entreprise dans le catalogue Booster Box.

En pratique, le client choisit un concept d’entreprise dans le catalogue Booster Box. En fonction de ses besoins en accompagnement et de ses ressources, trois Booster Box lui sont proposés, de la plus basique à la plus complète : Starter Box, Booster Box Sky et Booster Box Pulsar.

L’ensemble des connaissances indispensables pour entreprendre est concentré dans les Booster Box : dépôt de marque, étude de marché et business plan, stratégie commerciale et plan de communication, aspects administratifs, juridiques et fiscaux, mis en relation d’affaires.

Pour le client qui dispose déjà de son propre concept ou projet, Booster Box propose une alternative : le Booster Box White.

Tous les concepts proposés, adaptés aux nouvelles contraintes du marché, incluent un accompagnement professionnel par les deux fondateurs, multientrepreneurs en Suisse romande.

En ce qui concerne les prix, il faudra compter un budget de 10.000 francs pour un Starter Box, dès 40.000 francs pour une Booster Box Sky et sur devis pour un Booster Box Pulsar.