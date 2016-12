Illusions d'aujourd'hui, paupérisation de demain

lundi, 26.12.2016

A l'aube de cette nouvelle année marquée par l'exubérance, le fondement de la politique des gouvernements et des banquiers centraux est le message le plus utile.

Bruno Bertez



Fischer entendait mettre en garde le public sur les conséquences qu'aurait un jour, le retour à une politique monétaire conventionnelle, et en même temps il voulait inciter les gouverneurs de la Fed à passer outre aux risques de chute du prix des actifs; selon lui il fallait en passer par là, la baisse du prix des actifs étant inéluctable.

Nous avons expliqué à plusieurs reprises le fondement de la politique des gouvernements et des banquiers centraux. Nous y revenons ce jour, d'une façon simple et imagée. A l'aube de cette nouvelle année marquée par l'exubérance, c'est nous semble-t-il le message le plus utile. Et puis les débuts d'année sont un peu plus propices aux visions de long terme et aux bonnes résolutions.

Nous reprenons la comparaison faite sur CNBC il y a quelques mois par une personne autorisée, un gouverneur de la Fed, Fischer: "vous promettez aux gens de leur échanger un Wimpy de demain contre deux Wimpy aujourd'hui". En fait vous chargez dans les prix des actifs financiers d'aujourd'hui tout ce qu'ils sont censés procurer sur leur durée de vie. “Vous turbochargez le présent au détriment de l'avenir.”

Par cette comparaison , Fischer entendait mettre en garde le public sur les conséquences qu'aurait un jour, le retour à une politique monétaire conventionnelle, et en même temps il voulait inciter les gouverneurs de la Fed à passer outre aux risques de chute du prix des actifs; selon lui il fallait en passer par là, la baisse du prix des actifs étant inéluctable.

Un actif financier équivaut logiquement et mathématiquement à la valeur actuelle de tous les flux qu'il va vous procurer: revenus annuels et remboursement ou vente finale. Si vous surpayez, si vous surévaluez le prix actuel des actifs financiers, cela signifie que vous incluez aujourd'hui, par avance les flux futurs et comme ils sont inclus vous n'en bénéficiez pas plus tard.

Considérons que vous achetez un bien immobilier locatif. La valeur normale de ce bien est de 100 et vous espérez un revenu de 5% ; chaque fois que vous surpayez de 5 puis 10 puis 20 puis ...de 70, vous mangez en quelque sorte une année de revenu futur, vous turbochargez le présent, vous mangez le deuxième wimpy sur lequel vous comptiez pour vos vieux jours. Si vous achetez à 110 par exemple, vous avez déjà mangé deux années de revenus.

La rentabilité, les fruits d'un placement dépendent essentiellement du prix auquel vous l'achetez. Si le prix est normal, vous aurez un rendement normal ; si le prix est surévalué vous abandonnez peu à peu tout ou partie du rendement futur, c'est votre vendeur qui l'a touché à votre place. Comme le dit John Hussman: “if you pay well above the historical mean for assets, you will get retutns well below the historical mean.” Si vous payez au dessus de la moyenne, cela rapportera en dessous de la moyenne.

C'est le b.a.-ba de la théorie des placements. Bien entendu ce n'est pas ce que vous expliquent votre banquier ou votre gérant de patrimoine, car d'une part il ne le sait peut être pas lui même, ou bien d'autre part il n'a aucun intérêt à le faire.

Qui a l'honnêteté de vous dire que plus vous surpayez un actif financier, action, obligation, assurance-vie, moins cela vous rapportera? Personne car on vous braque, on vous focalise on vous agite le chiffon rouge du Momentum, celui de la Tendance boursière. On fait en sorte de vous placer dans la situation de jeu, de loterie. On fait en sorte de stimuler votre envie, votre jalousie face à ceux qui gagnent en bourse. C'est pour cela que l'on montre les gagnants des loteries sur les télés: pour exciter l'envie. Pour faire surpayer ! La masse des billets vous est vendue pour 1000, quelqu'un prélève 600 au passage, donc la valeur réelle des billets n'est que de 400, mais par l'appât du jeu on vous incite à les acheter pour 1000. C'est exactement la même chose s'agissant des actifs financiers, on a branché une loterie sur le placement boursier, action, obligation, assurance vie. Pourquoi? Parce que le système complète ainsi son financement. Avant les loteries étaient “privilège royal” qui venait compléter celui de la levée des impôts. Chacun sait que l'être humain est faible, naïf, et qu'il s'exagère toujours ses chances de gain au jeu et donc qu'ainsi, il surpaie.

On vous aveugle avec la question idiote: est-ce que cela va monter ou baisser. Question qui en bonne logique ne devrait intéresser que les spéculateurs, car sur le long terme, sur la durée de préparation d'une retraite ou de transmission d'un patrimoine familial, tout cela est secondaire. Les cycles de hausse succèdent aux cycles de baisse et vice versa. La seule chose qui compte c'est le niveau de prix auquel vous, vous achetez car c'est ce niveau de prix qui va déterminer quasi une fois pour toutes ce que votre placement va rapporter. C'est ce niveau de prix qui fixe votre niveau de vie futur.

Mais chut il ne faut que cela se sache car alors le système s'effondre. Le système repose sur l'illusion. Illusion par exemple que vous êtes propriétaire de ce qui vous appartient... Pour formuler d'une autre façon: la politique actuelle des gouvernements et des banquiers centraux et de vos banques consiste à vous faire manger comme on disait avant, votre pain blanc et à ne vous laisser pour l'avenir que le pain noir. Pour conserver leur poste, pour être élus ou réélus, pour garder leur bonus et leur statut social, tous ces gens prennent le futur, l'avenir et le déplacent vers le présent, vers l'immédiat, ils appauvrissent, ils paupérisent le futur. Nos sociétés sont plus que court-termistes, elles pillent le futur. Et les instruments de ce pillage sont: la politique monétaire, les taux, la manipulation de la perception du risque. Le prix le plus important, celui qui gouverne les rapports entre le présent et l'avenir, c'est le prix de l'argent.

Tous les critères, nous disons bien tous les critères, les plus adaptés, les plus sophistiqués, les plus corrélés nous disent que les marchés d'actifs sont surévalués de plus de 70%! Autrement dit pour qu'ils reviennent au prix moyen historique normal, celui qui finira par s'établir sur le long terme, celui de votre retraite, il faut qu'ils baissent de plus de 40%. Les actifs financiers ne seront un placement convenable que lorsque leurs prix auront baissé de 40%. Ne l'oubliez jamais, même si vous n'avez aucun placement financier, votre caisse de retraite en a et c'est donc la même chose! Vous êtes concernés.

La politique destinée à amortir et étaler le choc de la Grande Crise Financière réside dans ce mécanisme mis en place par les autorités. Cela consiste , pour soutenir le prix de tous les actifs, à imposer des taux d'intérêt nuls (voire négatifs) , tout en créant des masses énormes de monnaie ; ce faisant on oblige les épargnants à se faire concurrence, à accepter des rendements de plus en plus faibles et même négatifs afin de fuir l'argent liquide, le cash. Le paradoxe est que la chose la plus fuie, la plus haïe, le cash est en réalité celle qui, dans une politique de vrai placement est la plus attrayante à long terme, car c'est elle qui permettra de bénéficier des 40% de baisse quand elle se produira. La preuve que le cash est désirable c'est que l'on fait tout pour vous en détourner. La politique des gouvernements et des Maîtres consiste à lutter contre l'évidence, le spontané, à vous forcer à faire ce que vous ne feriez pas spontanément car ce n'est pas votre intérêt. Ils remplacent votre intérêt personnel par ce qu'ils appellent l'intérêt général. Ils vous soumettent à l'idéologie socialiste, laquelle consiste à refuser que l'intérêt général ne soit que la résultante de la confrontation des intérêts particuliers. Eux, leur conception est que l'intérêt général, ils en sont dépositaires, c'est un savoir, un secret détenu par une classe sociale que l'on appelle l'élite. On a vu ce que cela a donné dans l'histoire et on le verra encore malheureusement.

Elles, les autorités, veulent que vous achetiez des placements surévalués, que vous fassiez l'échange "deux Wimpy égalent un Wimpy" et qu'en plus vous baissiez votre taux d'épargne, votre épargne c'est leur ennemi! Elles veulent que vous dépensiez 120% de votre revenu disponible chaque année. Elles veulent que vous vous enfonciez dans les délices du crédit. Même si cela est suicidaire en termes de liberté, de tranquillité d'esprit, de qualité de vie et de dignité. La vitesse de rotation de la monnaie ne cesse de chuter, que veut dire ce barbarisme technique? Cela veut dire que le rendement du crédit ne cesse de baisser, il faut créer cinq unités de crédit pour réussir à gonfler la production nationale d'une unité seulement. Le rendement est catastrophique, c'est ce que traduit le barbarisme de la chute de vitesse de circulation de la monnaie. Elles, les autorités s'en fichent, “si le rendement baisse, alors, disent elles c'est parce que l'on n'en fait pas assez”. Ce n'est jamais parce qu'elles se trompent. Leur réaction est normale, normale, car c'est vous qui payez, vous qui mettez votre vie et celle de vos enfants en l'air en vous endettant.

Vos économies ne rapportent plus rien, vous avez acheté des titres surévalués, votre créance sur votre caisse de retraite ne vaut pas ce que vous espérez, vous avez eu recours au crédit pour maintenir votre niveau de vie et quand arrive le tournant de l'âge, quand vous prenez conscience du fait que vous vieillissez, alors vous vous apercevez que vous n'avez quasi plus rien "devant vous" et que votre retraite sera misérable. Victime de la Grande Crise de 2008, crise jamais résolue, vous êtes une victime des politiciens, des banquiers centraux, des économistes, de toutes ces classes qui se sont alliées pour vous faire rétrograder socialement. Cette classe qui délibérément vous a rendu dépendant, vous a fait entrer en servitude comme un vulgaire marginal.

Aux USA 19% des américains qui ont plus de 65 ans sont obligés soit de continuer à travailler, soit de reprendre un emploi, petit boulot sous payé et sans dignité pour survivre. Soyez en sûrs, ces gens ne rêvent que d'une chose, pouvoir retourner en arrière et ils aimeraient avoir géré leur vie et leur argent autrement. Jamais le pourcentage de personnes âgées qui sont obligées de travailler pour des salaires de misère et ainsi prendre la place des jeunes sans qualification, n'a été aussi élevé. Cette tendance se met en place en Europe. Elle va accélérer. Les illusions actuelles ont pour prix votre paupérisation future.