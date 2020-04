Coronavirus 3 – Bolsonaro 0

mercredi, 08.04.2020

A la mi-temps, le président Jair Bolsonaro perd sur trois fronts: de la santé publique, de l’économie et de la politique.

Joseph Marques*



Bolsonaro réclame activement que les gens retournent au travail, à l'école et aux activités religieuses. Son cri de bataille - "Le Brésil ne peut pas s'arrêter!" (Keystone)

Dans un pays fasciné par le beau jeu, l'utilisation d'une analogie sportive pour décrire la situation actuelle au Brésil permet de souligner la gravité du score à un moment très important pour le pays. A la mi-temps, le président Jair Bolsonaro perd sur trois fronts: de la santé publique, de l’économie et de la politique.

En ce qui concerne la santé publique, Bolsonaro a fait l'objet de critiques à travers le monde pour son attitude dédaigneuse et ses déclarations infondées concernant la gravité du virus. Il est en désaccord avec certaines parties de son propre gouvernement, y compris l'actuel ministre de la Santé, de nombreux groupes de la société civile et de la plupart de la communauté médicale et scientifique du pays.

Il réclame activement que les gens retournent au travail, à l'école et aux activités religieuses. Son cri de bataille - "Le Brésil ne peut pas s'arrêter!" – souligne sa critique croissante de l'OMS et de sa liste de recommandations officielles. Beaucoup l'ont accusé de comportement irresponsable en minimisant les précautions de voyage et en revenant de son voyage à Washington avec un large entourage avec au moins 25 membres qui ont été testés positifs pour le virus.

Le pays a commencé à chercher ailleurs des orientations avec une rumeur courante que, dans l’absence des autorités, le couvre-feu officiel est imposé par des gangs criminels dans certains quartiers de Rio de Janeiro.

Nombreux de ses propres électeurs sont tellement choqués par Bolsonaro et ses déclarations irresponsables et de son comportement erratique qu’ils l’appellent Capitaine Corona lorsqu'ils se rencontrent pour leur soirée quotidienne avec des protestations pan-claquantes depuis leurs balcons.

Sur le plan économique, le ministre de l'Économie, Paulo Guedes, l'un des deux super-ministres (avec le ministre de la Justice et ex-juge, Sergio Moro) se bat avec Rodrigo Maia, président de la Chambre des députés pour la visibilité médiatique. Entretemps, les entreprises du pays sont largement absentes des gros titres et du leadership de première ligne et deviennent de plus en plus nerveuses avec la baisse du taux de change.

La priorité économique immédiate est de décider comment garantir une forme de revenu minimum à la majorité des travailleurs, y compris ceux du grand secteur informel du pays. Une première tentative se présente sous la forme de « bons corona » d'un montant de R $ 600 (environ CHF 110) pour chaque travailleur.

La Cour suprême a également récemment autorisé le transfert d'environ R$ 1,6 milliard de reais (environ CHF 295 millions) du fonds LavaJato, financé par les amendes résultant du plus grand scandale de corruption du pays, du ministère de l'Éducation au ministère de la Santé.

Parallèlement, les prévisions de croissance économique pour cette année sont passées d'environ un peu plus de 2% à -0,9% et devraient encore baisser. Entretemps, c’est la Banque centrale du pays qui est considérée comme la main ferme dans cette crise en gérant les efforts pour faire baisser progressivement les taux d’intérêt.

Sur le plan politique, Bolsonaro se bat avec la majorité des gouverneurs du pays, y compris de nombreux alliés politiques, tandis qu'il encourage les manifestations contre le Congrès et le pouvoir judiciaire. De nombreux commentateurs espèrent que le président pourra être effectivement «isolé», laissant «l'aile rationnelle» du gouvernement (y compris la troïka militaire - les trois principaux officiers militaires entourant le président) prendre la gestion quotidienne des opérations critiques.

Un autre militaire, le vice-président Hamilton Mourão, est considéré par les observateurs chevronnés comme «l'alternative constitutionnelle» si la situation devait empirer. Confronté à une litanie croissante de déclarations irresponsables de la part du président, le Congrès a plutôt choisi de parler directement aux principaux ministères et de contourner le président dans l'espoir de coordonner et de mettre en œuvre les politiques. Malgré des appels de plus en plus nombreux à la destitution du président, le Congrès est totalement occupé à gérer les crises économiques et de santé publique et à élaborer son «budget de guerre», et il est actuellement incapable de répondre à ces appels pour le moment.

Sur le plan international, le traditionnel leadership diplomatique régional du Brésil est introuvable, en particulier en ce qui concerne la situation de plus en plus critique au Venezuela et dans de nombreux petits voisins du Brésil dans la région. Bolsonaro et son fils Eduardo ont également réussi à insulter et irriter sérieusement les autorités chinoises en blâmant le Parti communiste chinois pour son rôle dans la pandémie et ainsi à aliéner le partenaire commercial le plus important du pays à un moment d'incertitude diplomatique accrue.

A la mi-temps, les choses ne semblent pas bonnes pour l'équipe Bolsonaro. Plutôt que de se concentrer sur les élections de 2022, son défi et son destin politique ultime seront déterminés s'il peut marquer des buts cruciaux très rapidement: gérer avec succès l’actuelle crise de santé publique, reprendre le dessus politiquement et rétablir une relation de travail efficace avec le Congrès et redémarrer l'économie. Pour le moment, le score n'est pas en sa faveur.

*Docteur en relations internationales, Visiting Professor, Webster University, Geneva.