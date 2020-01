Les gratte-ciel loufoques d’un studio bullois s’érigent sur Nintendo

vendredi, 17.01.2020

A la mi-février, Tower of Babel – No Mercy sera disponible sur la Switch. L’équipe de DNA Studios ne compte pas s’arrêter là.

Sophie Marenne



L'équipe du studio gruyérien a plutôt l'habitude de réaliser des contenus comme du jeu vidéo, de la réalité virtuelle ou encore de l'animation, pour des entreprises sur le mode B2B.

Les étages de tours farfelues s’empilent, encore et encore, toujours plus haut. Soudain, patatras! Un mouvement trop peu précis a fait s’effondrer la structure colorée. Game over, la partie est finie mais les joueurs ont envie de recommencer. Avec Tower of Babel - No Mercy, le studio...