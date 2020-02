Quand marketing et pilotage ne font plus qu’un

lundi, 27.01.2020

À Genève, l’agence Digital Cuts lance une activité team-building de courses automobiles avec un cours de marketing digital. L’offre s'adresse aux responsables d'entreprise et autres personnes souhaitant approfondir leurs compétences en communication digitale.

Matteo Ianni



Nicolas Rohrbasser et Marco Barber. Le premier est formateur et consultant en marketing digital, mais surtout pilote de karting, avec un palmarès des plus prestigieux : un titre de champion du monde, actuel vice-champion du monde et 7 fois champion de Suisse.