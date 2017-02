Implenia obtient des contrats en Suisse romande pour plus de 150 millions

mercredi, 01.02.2017

À Genève, Implenia s'est vu confier par CFF Immobilier des tranches supplémentaires de la construction du grand complexe CFF Pont Rouge à la Praille.

Ces mandats d'entreprise totale illustrent le succès de la stratégie "One Company", grâce à laquelle Implenia est en mesure de proposer des solutions en tant que prestataire unique

Implenia a remporté en Suisse romande de nouveaux contrats pour un montant global nettement supérieur à 150 millions de francs. Ces mandats d'entreprise totale illustrent le succès de la stratégie "One Company", grâce à laquelle Implenia est en mesure de proposer des solutions en tant que prestataire unique, a indiqué mercredi le groupe de construction dans un communiqué.



À Genève, Implenia s'est vu confier par CFF Immobilier des tranches supplémentaires de la construction du grand complexe CFF Pont Rouge à la Praille. Au cœur de ce nouveau pôle urbain, Implenia construira deux bâtiments offrant des surfaces à usage commercial et administratif ainsi qu'un parking d'environ 100 places. Ce projet "One Company" représente un volume d'investissement d'environ 70 millions de francs. Les travaux débuteront en été 2017 et dureront un peu plus de deux ans.



A Morges, le groupe réalisera le projet "Îlot sud", un immeuble à usage mixte à proximité de la gare de Morges Sud. Celui-ci porte sur la construction de 160 logements locatifs, de plus de 5000m2 de surfaces commerciales et d'activités, d'un parking souterrain pour environ 290 véhicules et d'une station de vélos offrant 250 emplacements.



Les travaux, dont le montant avoisine les 90 millions de francs, débuteront en octobre 2017 par la démolition des immeubles existants. En 2020, les premiers locataires pourront prendre possession de leurs logements, précise le communiqué. - (awp)