Thomas Troger-Bumann est le nouveau directeur de ForêtSuisse

mercredi, 22.01.2020

A 59 ans, Thomas Troger-Bumann prend la tête de l'association des propriétaires forestiers.

Le président de ForêtSuisse, le conseiller aux Etats Daniel Fässler (à g.), et le directeur nouvellement nommé, Thomas Troger-Bumann. (Photo: Fabio Gilardi).

Le comité central de ForêtSuisse a nommé Thomas Troger-Bumann, docteur en droit, comme nouveau directeur de l’association des propriétaires forestiers.

Agé de 59 ans, ce juriste reprend le poste laissé vacant en octobre dernier après la démission de Markus Brunner, qui a décidé de donner une nouvelle orientation à sa carrière.

Thomas Troger-Bumann a une longue expérience de direction. Il est resté durant plus de 20 ans à la tête de l’Association suisse des paraplégiques, l’organisation nationale d’entraide des paralysés médullaires.

Ce «coéquipier motivé et motivant», comme il se décrit lui-même, est venu saluer le personnel du siège central de Soleure. «Je me réjouis de me joindre à vous pour travailler ensemble à l’essor de ForêtSuisse», a-t-il déclaré. La forêt et le bois ne sont pas étrangers à Thomas Troger-Bumann. Il est issu d’une famille de menuisiers et constructeurs de bâtiments en bois de Rarogne (VS), et possède lui-même de la forêt.

Il habite à Ardon, dans le Valais central. Marié et père de deux filles adultes, il donne volontiers un coup de main dans la ferme familiale lorsqu’il en a le loisir, pratique le ski et passe beaucoup de temps dans la nature.

Il prendra ses fonctions le 1er mars 2020 chez ForêtSuisse.