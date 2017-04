Les gagnants du Seedstars World 2017

jeudi, 06.04.2017

65 start-up sélectionnées, 6 gagnants. Le grand prix de 500.000 dollars à Acudeen, start-up philippine spécialisée dans le financement de la chaîne de valeur.

Nicolette de Joncaire



Mario Jordan Fetalino, CEO d’Accudeen: le prix sera investi dans le développement de notre plateforme.

C’est dans une ambiance de liesse bon enfant, et après l’annonce de RECC, une initiative pour la promotion de l’éducation en Afrique, et de plusieurs grands partenariats, qu’étaient dévoilés les gagnants de Seedstars répartis entre plusieurs catégories:

. Catégorie vote des participants: MindRockets Inc, Jordanie.

. Catégorie Meilleure Femme Entrepreneur: Qaira, Pérou

. Catégorie Start-up la plus innovante: PiQuant, Corée du Sud

. Catégorie Meilleur fintech: UnDosTres, Mexique

. Catégorie Meilleure start-up dans l’éducation: Asafeer, Dubhai

Le grand gagnant de la compétition avec 500.000 dollars à la clef était Acudeen, une start-up philippine qui s’est spécialisée dans l’automatisation du financement et l’optimisation des cash flows des chaînes de valeur composée de petites entreprises. «Ce qui nous a convaincus est l’immense nécessité de résoudre les problèmes de financement dans les pays émergents et la capacité d’exécution de l’équipe d’Acudeen» expliquait Pierre-Alain Masson, co-fondateur de Seedstars et membre du jury. Très ému, Mario Jordan Fetalino, CEO d’Acudeen, entend investir le montant du prix dans le développement de son entreprise. «Nous n’atteignons aujourd’hui qu’un très petit pourcentage des petites entreprises et voulons en faire bénéficier bien davantage». Qu’ont toutes ces jeunes entreprises venues de si loin en commun? La volonté de ne pas accepter le status quo. Celle de faire une différence. A leurs yeux, les problèmes du développement ne sont pas des obstacles mais doivent devenir des opportunités.

Lire également:

Seedstars Summit: lecteurs modulables pour détection des matériaux

Seedstars Summit: jeu de Lego pour tester les drones

Seedstars Summit: la traçabilité des produits agricoles

Seedstars Summit: suivi des chaines d'approvisionnement