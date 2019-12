Objectif zéro carbone d’ici 2030 pour 15 sociétés suisses

mercredi, 11.12.2019

500 entreprises certifiées B Corp, dont 15 suisses, s'engagent à atteindre la neutralité climatique d'ici 2030. L'annonce a été faite dans le cadre de la COP25.

SG



La 25e conférence climat se déroule jusqu'à vendredi à Madrid. (Keystone)

Alors que la COP25 bat son plein à Madrid, plus de 500 entreprises certifiées B Corp à travers le monde se sont engagées publiquement ce mercredi à réduire à zéro les émissions nettes de gaz à effet de serre d’ici à 2030. L’objectif de ces sociétés est d’atteindre la neutralité carbone 20 ans plus tôt que la cible fixée par l’Accord de Paris, accélérant ainsi leurs efforts pour maintenir le réchauffement climatique sous la barre de 1,5°C.

En Suisse, quinze entreprises s’engagent à atteindre la neutralité climatique d’ici à 2030: la brasserie valaisanne 7Peaks, la société tessinoise Aru, l’agence vaudoise B+G & Partners, la start-up lausannoise Baabuk, l’entreprise genevoise Codalis, la société vaudoise de conseil aux institutionnels Coninco Explorers in finance, la scale-up vaudoise Ecorobotix, le groupe genevois Serbeco, la société vaudoise Loyco, la start-up genevoise MagicTomato, l’entreprise genevoise Mobilidée, la société valaisanne Montagne Alternative, la société vaudoise One Creation Cooperative, le fabricant de jus de fruits valaisans Opaline et l’agence fribourgeoise Twist.

«Nous sommes dans l’urgence de l’urgence»

«La science vient de donner les dernières données en relation avec le réchauffement climatique, et c’est entre 3° et 4,5°C de hausse de la température en 2030 qui est mesuré, si nous n’entreprenons pas un changement drastique. Nous sommes dans l’urgence de l’urgence. La finance se doit de canaliser des moyens dans les sociétés intégrant la transition climatique, les infrastructures durables et l’efficience énergétique», relève Olivier Ferrari, CEO de Coninco Explorers in finances, qui a fait le déplacement à Madrid.

Au niveau mondial, des entreprises telles que Patagonia, The Body Shop, Allbirds et The Guardian ont également pris cet engagement.