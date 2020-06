Renault s'engage pour Maubeuge et obtient un prêt garanti par l'Etat

mardi, 02.06.2020

Le gouvernement français consent un prêt de 5 milliards d'euros pour aider le constructeur automobile Renault à surmonter la crise du coronavirus.

Usine de Maubeuge (Nord). (Keystone)

Le gouvernement français a validé mardi un prêt garanti de 5 milliards d'euros pour aider le constructeur automobile Renault à surmonter la crise du coronavirus, estimant avoir levé les doutes sur l'avenir du site de Maubeuge.



En difficulté financière, et victime de l'effondrement au printemps du marché automobile, Renault avait annoncé vendredi la suppression de 15.000 emplois dans le monde, dont 4600 en France, avec des départs volontaires et sans licenciements, d'ici à 2023.



L'entreprise avait sollicité en avril un crédit garanti par l'État, premier actionnaire du groupe. Mais le ministre de l'Économie Bruno Le Maire avait jusqu'ici réservé sa signature, réclamant une amélioration du dialogue social et des engagements sur l'emploi en France, notamment à l'usine de Maubeuge (Nord), menacée par un projet de fusion avec le site de Douai, à 70 km de distance.



Finalement, il a annoncé mardi "un accord avec Renault, les syndicats, les élus locaux pour préserver l'emploi et les capacités industrielles à Maubeuge" dans une interview à France 3, à l'issue d'une réunion à Bercy. "Je l'ai dit à plusieurs reprises et je le confirme: Renault joue sa survie", a déclaré M. Le Maire.



Le ministre "signera aujourd'hui la garantie du prêt de 5 milliards d'euros qui doit être consenti à Renault", après avoir obtenu "que s'ouvre immédiatement un dialogue social et technique pour mettre au point un projet industriel d'avenir (...) qui devra garantir à long terme, au-delà de 2023, l'emploi et le niveau d'activité industrielle sur le site de Maubeuge", a-t-on expliqué à Bercy.



Dans le cadre d'un plan d'économies de 2 milliards d'euros, le groupe au losange envisage de transférer la production des utilitaires électriques Kangoo de l'usine de Maubeuge (1700 salariés, 2100 avec les intérimaires) vers celle de Douai.



"Nouvelle réunion en septembre"

"Aucune décision ne sera prise sur des transferts d'activité tant qu'un tel projet d'avenir n'aura pas l'accord des parties", a indiqué Bercy. Des discussions "débuteront la semaine prochaine entre les représentants des salariés et la direction de Renault, ainsi que les représentants du territoire".Une nouvelle réunion sur le sujet, présidée par M. Le Maire, "aura lieu en septembre pour faire le point"."Le ministre a bien compris la détermination de tout le monde et clairement entendu le message: pas de fermeture et (l'usine) ne devient pas une coquille vide", s'est immédiatement félicité Xavier Bertrand, le président des Hauts-de-France, qui s'était mobilisé pour défendre le site.Sur les 14 sites industriels de Renault dans l'Hexagone, un seul est définitivement voué à la fermeture dans le cadre du plan d'économies, celui de Choisy-le-Roi (Val-de-Marne) dont l'activité de recyclage sera transférée à Flins (Yvelines).Mais l'inquiétude reste forte à la Fonderie de Bretagne (près de 400 salariés) de Caudan (Morbihan) que Renault compte céder, tout comme à l'usine de Dieppe (400 salariés également), en Seine-Maritime, promise à "une reconversion à la fin de la production de l'Alpine A110". (afp)