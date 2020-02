2020: une année phare pour la voiture électrique!

lundi, 27.01.2020

Nicolas Leuba*



Nicolas Leuba.

Cela fait quelques semaines que j’ai fait le pas vers une mobilité éco-consciente, en recevant les clés de mon premier véhicule tout électrique, ceci comme un peu plus de 10.000 nouveaux propriétaires en 2019, représentant bien évidemment un record absolu pour la Suisse. Record qui devrait toutefois être largement battu en 2020, puisque les constructeurs lancent un grand nombre de nouveaux produits dans toutes les gammes de véhicules.

Si je suis convaincu par mon achat, je me trouve néanmoins confronté à divers articles de presse mettant en avant l’hérésie du tout électrique...

Que penser finalement de tout cela? Tout d’abord, en tant que président de l’une des plus importantes sections de l’Union professionnelle suisse de l’automobile, je peux affirmer sans prendre trop de risques que le tout électrique, s’il a un avenir certain, ne représente pas le futur de l’automobile. En effet, il est important de rappeler que les constructeurs ne sont pas à l’origine du virage électrique, mais qu’il leur a été imposé par les différentes classes politiques au-travers d’une réglementation stricte s’agissant des normes anti-pollution.

En cas de non-respect de ces normes, des amendes colossales leur sont imposées, amendes pouvant dépasser les sommes à investir pour le développement de véhicules électriques, d’où cette motivation à célébrer l’avènement de cette nouvelle forme de propulsion dite «propre». Ce passage à l’électrique est important pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, tout en ayant par ailleurs pour avantage de limiter aussi les nuisances sonores. C’est un passage même obligé en l’état actuel de nos connaissances techniques dans l’attente de la mise en place d’autres solutions.

Il n’en demeure pas moins que ce n’est très probablement qu’une étape intermédiaire vers d’autres types de propulsion non seulement non polluantes, mais aussi économes en carburants quels qu’ils soient. Cependant, il n’y a aucunement besoin d’être prophète en son pays, ni scientifique chevronné, pour savoir qu’une électrification totale du parc automobile mondial est, à l’heure actuelle, une pure hérésie.

En attendant, je me réjouis que 2020 montre la capacité de réactivité, de création et de production du monde automobile qui permettra une fois de plus de battre des records de vente en termes de véhicules 100% électrique. Il est important de montrer le dynamisme de cette branche qui ne cesse de fournir de gros efforts pour répondre à des besoins légitimes de réduction des émissions de CO2, et cette nouvelle année sera, à n’en pas douter, une année phare.

Mais je me réjouis tout autant d’un avenir qui ne sera pas qu’électrique, et qui verra nos véhicules se déplacer grâce à de nouvelles propulsions non polluantes et économes en énergies, quelles qu’elles soient.

Cet avenir n’est probablement pas si lointain, et il est vital que les constructeurs poursuivent le développement de ces nouvelles technologies pour nous permettre à toutes et à tous de continuer à goûter à cette liberté et indépendance de mobilité, garant d’une économie prospère et d’un confort de vie élevé.

* Président de la section vaudoise, Union professionnelle suisse de l’automobile