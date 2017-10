Grandes différences de qualité pour les sièges d'enfants

mardi, 24.10.2017

17 sièges d'enfants de toutes les catégories de poids, dont cinq modèles homologués "i-size", ont été mis à l'épreuve dans le cadre d'un test du TCS. De nouvelles directives pour l'admission de sièges-enfants s'appliquent désormais en Suisse.

Dorénavant, le choix du siège ne dépend plus du poids de l'enfant, mais de la taille de celui-ci. (Keystone)

Parmi les 17 sièges d'enfants de toutes les catégories de poids testés par le TCS, l es modèles Jané Grand et Recaro Optia & Smart Click Base ont été recalé au niveau "non recommandé", car ils ont échoué au test de collision frontale. A la vue des résultats de cet examen, Jané propose une vérification des sièges déjà livrés alors que Recaro offre un échange gratuit.

Sièges pouvant être installés dans les deux sens

On trouve de plus en plus souvent dans le commerce des sièges d'enfants qui peuvent être installés aussi bien dans le sens de la marche qu'en sens contraire. Les produits testés GB Vaya i-Size, Nuna Rebl Plus i-Size et Recaro Zero.1 Elite offrent cette possibilité. Il vaut cependant mieux éviter de tourner trop rapidement le siège vers l'avant du simple fait qu'il est alors plus facile d'attacher l'enfant. Jusqu'à l'âge de deux ans, un siège monté dans le sens contraire de la marche offre la meilleure protection possible contre le risque de blessure en cas de collision frontale.

Tous les produits ont été testés et notés selon les critères suivants: sécurité, maniement, ergonomie, teneur en substances nocives, facilité de nettoyage et finition. Les modèles qualifiés au moins de "recommandés" dépassaient en partie largement les prescriptions légales. Leur développement a manifestement tenu compte des exigences du test de protection des consommateurs. Ce constat vaut pour les sièges testés de Cybex, GB, Nuna, Klippan, Concord, Joie, Maxi-Cosi et Chicco ainsi que pour presque tous les modèles Recaro.

Recommandations

Un siège d'enfant ne convient pas forcément à tous les types de voitures. Il est donc recommandé de s’informer avant d'acheter. Il est aussi conseillé de se rendre avec sa voiture auprès du marchand pour essayer au préalable les modèles envisagés. Les points suivants doivent être observés:

le siège d'enfant doit être installé de manière aussi stable et ferme que possible. Dans les voitures d'un modèle ancien il peut arriver que l'installation ne soit pas assez stable, par exemple parce que les fixations des ceintures sont trop longues.

afin d'assurer une retenue optimale, les ceintures doivent passer en ligne droite et ne pas faire de plis.

pour les coques à bébé en particulier, il faut vérifier si la ceinture est assez longue afin d'assurer une fixation solide. Si la ceinture est trop courte pour une coque usuelle, on pourra peut-être installer un modèle avec une base séparée.

avec les rehausseurs dotés d'appuis dorsaux il peut arriver que la ceinture ne se réenroule pas automatiquement si l'enfant s'est penché en avant. Il faut alors essayer un autre modèle de siège dont le guide de ceinture au niveau de l'épaule convient mieux à la géométrie de la ceinture.

les sièges d'enfants assortis d'une homologation semi-universelle (par ex., tous les sièges d'enfants avec un pied de support) ne conviennent pas à tous les modèles de voitures. Ces produits sont généralement accompagnés d'une liste des voitures appropriées.

Il faut en outre se familiariser avec le maniement du siège. Seul un siège correctement installé protège efficacement l'enfant en cas d'accident. Il est important que les ceintures soient bien tendues. Retirer la jaquette de dessous la ceinture afin que celle-ci plaque le mieux possible sur le corps.

Nouvelle directive pour l'admission de sièges d'enfants

Le législateur révise le règlement d'autorisation des sièges d'enfants. Les deux premières phases de la nouvelle directive ont déjà été approuvées par l'UN-ECE et s'appliquent également en Suisse. Durant une période de transition de plusieurs années, la nouvelle directive et l'actuelle norme ECE R44 coexisteront. Voici les principaux changements de la nouvelle directive: