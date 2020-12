Swiss Steel projette une augmentation de capital de 200 millions d'euros

mardi, 01.12.2020

Swiss Steel veut renforcer son capital existant et d'améliorer ses conditions actuelles de financement et de crédit.

L'augmentation de capital sera soumise à l'approbation des actionnaires lors de l'assemblée générale extraordinaire convoquée pour le 22 décembre. (Keystone)

Swiss Steel (ex Schmolz+Bickenbach) va procéder à une augmentation de capital, dont l'entreprise espère récolter un produit brut de 200 millions d'euros. Le but de l'opération est de "renforcer le capital existant et d'améliorer ses conditions actuelles de financement et de crédit", selon un communiqué diffusé mardi. La nouvelle n'a pas été du goût des investisseurs, qui ont copieusement boudé le titre.

L'augmentation de capital sera soumise à l'approbation des actionnaires lors de l'assemblée générale extraordinaire convoquée pour le 22 décembre. Le produit visé minimum de 200 millions d'euros est garanti par l'engagement de l'actionnaire de référence Bigpoint Holding de souscrire à tous les titres nouvellement émis n'ayant pas trouvé preneur, à raison de 0,21 franc l'unité.

Dans la foulée, l'aciériste lucernois a annoncé pour la même date la démission du président du conseil d'administration Jens Adler. Ce dernier devrait être remplacé jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire par l'actuel vice-président Heinrich Christen.

La hausse de capital ne constitue pas une grande surprise, selon la Banque cantonale de Zurich (ZKB), qui rappelle dans une note que le ratio de fonds propres du groupe se situait à 10,6% à peine à fin septembre. Une fois l'opération réalisée, il devrait dépasser les 20%, signale l'établissement, soulignant qu'en raison du risque élevé et de la visibilité restreinte, un engagement dans Swiss Steel est réservé aux investisseurs téméraires.

Egalement peu surpris, les analystes d'UBS rappellent quant à eux que les actionnaires ont accepté en septembre une réduction de la valeur nominale du titre. Sur la base de l'annonce publique, la banque aux trois clés estime la dilution potentielle du bénéfice par action (BPA) à 30% environ, y compris l'ajustement de l'émission de bonus, l'opération étant une émission de droits à 100%.

Si elle était largement attendue, l'annonce du jour n'en a pas moins refroidi les investisseurs. A 10h20, la nominative Swiss Steel chutait de près de 5,8% à 0,2295 francs, après avoir plongé de plus de 7% dans les premiers échanges, alors que le marché dans son ensemble (SPI) progressait de 0,15%. (awp)