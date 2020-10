Simonetta Sommaruga appelle à «maîtriser le virus»

«Nous ne pouvons pas nous passer du lavage des mains», a assuré la présidente de la Confédération Simonetta Sommaruga.

"Beaucoup se lassent lentement du coronavirus et des mesures de protection. C'est compréhensible", a reconnu la présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga.

S'exprimant samedi par vidéo lors du congrès en ligne du Parti socialiste, la conseillère fédérale a souligné que la situation sur le front du coronavirus est "difficile". Le nombre d'infections augmente et dans le même temps "beaucoup se lassent lentement du coronavirus et des mesures de protection".



"C'est compréhensible", a reconnu la présidente de la Confédération. "Mais, pour l'instant, nous ne pouvons pas nous passer du lavage des mains, de la distance et des masques".

Maîtriser le virus

Le Conseil fédéral et les cantons dépendent de la population pour lutter contre le virus. "J'appelle donc tout le monde à nous aider à maîtriser le virus".



Simonetta Sommaruga a aussi abordé la politique climatique. Elle a souligné l'importance de la loi sur le CO2 sur laquelle le peuple devra probablement se prononcer l'année prochaine. "Je n'ai pas besoin de vous dire à quel point ce vote est important pour notre politique climatique".

Emplois d'avenir

L'élimination progressive du pétrole et du gaz est importante pour le climat, mais aussi parce que ce sont des technologies "dépassées". "Continuer à y investir est une négligence à l'égard des générations futures", a déclaré la conseillère fédérale. Avec la loi sur le CO2, "nous créons des emplois d'avenir dans notre pays, nous développons des technologies propres et nous renforçons notre force d'innovation".



La présidente de la Confédération a aussi remercié Christian Levrat. "Au cours des dix dernières années, en tant que conseillère fédérale, j'ai toujours pu compter sur Christian", a-t-elle déclaré. Homme politique avisé, il est resté "sincère, agréable et chaleureux" en tant que personne. (ATS)