Etienne Jornod: «Le droit à l’erreur fait partie de l’esprit d’entreprise»

lundi, 28.09.2020

Etienne Jornod*



Etienne Jornod, cofondateur d’Optimus Holding, futur président exécutif d’OM Pharma.(Keystone)

«Essayez et soyez convaincu que tout est possible! Nous l’avons accompli avec Galenica, puis avec Vifor Pharma, entreprise que j’ai quittée en mai 2020. Cette dernière est devenue une biotech mondiale, bâtie à partir de pratiquement rien, sans brevet, avec seulement un esprit d’entreprise et un...