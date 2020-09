Plus court, moins cher et sans public: les détails du nouveau salon automobile de Genève

vendredi, 25.09.2020

«L’Agefi» a eu accès au dépliant adressé aux constructeurs automobile pour ce qui est baptisé «Geneva Automative and Mobility Media Days 2021». Palexpo prépare l’événement sans la fondation du Salon de l’auto (GIMS).

Matteo Ianni



Le rendez-vous se déroulera sur trois jours (contre dix pour le GIMS), le 1er, 2 et 3 mars prochain.

Le Geneva Automative and Mobility Media Days 2021. C’est le nom du salon automobile que prépare en coulisses Palexpo pour le mois de mars. Plus qu’un projet, l’événement est déjà bien lancé puisque l’organisation a envoyé son catalogue d’offres et de produits aux exposants. Des documents que...