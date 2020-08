Wisekey contracte un emprunt convertible de 5 millions de dollars

Carlos Moreira, fondateur et directeur général de Wisekey. (Keystone)

Wisekey International Holding a annoncé avoir contracté un emprunt convertible de 5 millions de dollars auprès de Crede Capital Group.

Pour le spécialiste de la cyber sécurité zougois, ce prêt convertible contracté auprès du fond géré par Crede Capital Group est une manière de marquer une nouvelle phase de son développement, précise un communiqué publié lundi.

«Ce prêt convertible sera utilisé pour financer l’expansion dans le secteur des objets connectés aux Etats-Unis, de nouvelles opportunités et d’activités de fusions acquisitions, avec le but d’étendre le portfolio technologique de l’entreprise» a détaillé Carlos Moreira, fondateur et directeur général de Wisekey.

Le prêt sera remboursé sous la forme d’actions Wisekey de classe B, d’une valeur nominale de cinq centimes chacune. Le prix de conversion sera fixé sur la base du cours pondéré moyen de l’action sur les dix jours précédent l’opération, qui peut survenir à tout moment jusqu’à l’échéance de l’emprunt le 4 août 2022.