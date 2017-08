Un concours de Blockchain au cœur de la Suisse

jeudi, 10.08.2017

« Crypto Valley », à Zoug, organise l’édition 2017 du concours international de Blockchain. Le jury devra choisir la plus novatrice des idées parmi 80 équipes du monde entier.

Valérie Manasterski



Qu’elles soient russes, singapouriennes ou encore espagnoles, des start-up de tous horizons participent à un concours suisse dédié à la Blockchain. Mise en place par l'association « Crypto Valley », un écosystème de start-up spécialisé dans la Blockchain, cette compétition souhaite concentrer au cœur de la Suisse toutes les idées et ressources de cette technologie qui se développe timidement dans les quatre coins du monde.

Soutenue, entre autres, par Helsana, la Suva et La Mobilière, l'édition 2017 a pour thématique la technologie Blockchain dans le domaine des assurances. Les organisateurs en sont convaincus: la Suisse reste le marché test idéal pour les assureurs aptes à détecter le potentiel commercial de la Blockchain.

Pour l’instant 80 équipes provenant de plus de 25 pays différents y participent, mais les inscriptions restent ouvertes. Les trois lauréats, invités le 22 novembre à Zoug, auront l'opportunité de développer leurs applications dans les locaux de la « Crypto Valley » et seront soutenu pendant une année par un coach issu de l'écosystème zougois. Le premier prix recevra, en plus, 100'000 dollars.