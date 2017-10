Usam : un OUI à «No Billag»

La Chambre suisse des arts et métiers, parlement de l’usam, a décidé, dans un rapport de 2 à 1, de recommander de voter OUI à l’initiative «No Billag». Elle s’est également prononcée pour le nouveau régime financier 2021, mais donne en revanche pour consigne de voter NON aux initiatives populaires «Sortons de l’impasse!», «Monnaie pleine» et «pour des aliments équitables (Fair Food)». – (Usam)