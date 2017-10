Marchés frontières: investir activement s’avère payant

Sur ces marchés, les places financières sont souvent sous-développées, tout en présentant un bon potentiel de croissance.

Mario Timpanaro*



Sur les marchés frontières, les places financières sont le plus souvent sous-développées, tout en présentant un grand potentiel de croissance. Comme seules quelques rares entreprises, le plus souvent matures et de grande taille, osent y faire leur entrée en Bourse, elles ne reflètent pas la...