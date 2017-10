De nouveaux efforts pour la sécurité routière

vendredi, 27.10.2017

Sans réel engagement, une recrudescence des accidents de la route est à craindre.

Sans nouveaux efforts en faveur de la sécurité routière, il faut s’attendre à une stagnation voire une recrudescence du nombre d’usagers de la route grièvement blessés ou tués en Suisse.

Cette tendance est d’ailleurs déjà perceptible chez les usagers vulnérables, par exemple les cyclistes (motorisés ou non). Le rapport SINUS 2017 du Bureau de prévention des accidents (BPA) souligne l’importance de la mise en œuvre de Via sicura, de l’amélioration de l’infrastructure routière ainsi que de l’exploitation du potentiel de sécurité des systèmes d’assistance à la conduite.

En Suisse, la prévention des accidents est une histoire couronnée de succès. Les routes helvétiques comptent parmi les plus sûres au monde. Cette position de leader est le fruit de l’amélioration de l’infrastructure routière et de la sécurité des véhicules ainsi que d’un travail de prévention comportementale.

Comme le montre le rapport SINUS 2017 du BPA, des premiers changements négatifs sont toutefois constatés chez les usagers de la route vulnérables: la sécurité routière des cyclistes (motorisés ou non) et des piétons se détériore.

En 2016, 854 cyclistes ont été grièvement blessés sur les routes suisses, et 24 y ont perdu la vie. Depuis 10 ans, aucune amélioration ne se profile; le nombre d’accidents graves a même légèrement progressé (+0,4%). Chez les utilisateurs de vélos électriques, ce chiffre a triplé depuis 2011. Cela s’explique par le fait que ce moyen de locomotion est toujours plus prisé. De même, chez les piétons - usagers de la route qui présentent le plus grand risque d’accident grave -, l’accidentalité a récemment augmenté. En 2016, elle était en hausse de 2,1% par rapport à l’année précédente.

En matière de sécurité routière, la Suisse ne doit donc pas se reposer sur ses lauriers. La prévention des accidents aura encore bien des défis à relever durant les prochaines années, à commencer par la mise en œuvre complète et de qualité de Via sicura, l’amélioration constante de l’infrastructure routière et l’exploitation du potentiel de sécurité des systèmes d’assistance à la conduite. – (BPA)