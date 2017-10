Deutsche Bank absorbe Postbank

vendredi, 27.10.2017

Malgré un bénéfice net multiplié par plus de deux, la banque d’investissement enregistre un nouveau recul. Postbank désormais entièrement intégrée.

De juillet à septembre, le groupe de Francfort a dégagé un bénéfice net de 647 millions d’euros, contre 256 millions d’euros un an plus tôt, soit bien plus qu’escompté par les analystes interrogés par le fournisseur de services financiers Factset, qui tablaient sur 295 millions.

La...