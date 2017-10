D’autres paramètres pour la prévoyance

vendredi, 27.10.2017

L’économiste Reiner Eichenberger propose des ajustements qui inciteraient à prolonger volontairement la vie active.

Pierre Bessard



Alors que le conseiller fédéral Alain Berset, chef du Département fédéral de l’intérieur, convoque aujourd’hui non moins de 22 organisations à une table ronde pour plancher sur l’avenir de la prévoyance vieillesse après le dernier échec dans les urnes, la question se pose d’une réforme qui aille au-delà de l’augmentation de la charge fiscale. Le recours à la «solution miracle» de la TVA s’avère malheureusement à ce stade le plus petit dénominateur commun politique, au détriment de la croissance économique et du revenu disponible des ménages.

D’autres pistes beaucoup mieux raisonnées existent pourtant. L’économiste Reiner Eichenberger, de l’Université de Fribourg, propose un allongement de la vie active qui relèverait du libre choix des salariés, mais avec de meilleures incitations.

A la place de la promesse de rentes plus élevées à l’avenir, la réduction des prélèvements salariaux dans le présent et la défiscalisation partielle des revenus du travail encourageraient davantage de personnes à travailler jusqu’à l’âge de 67 ans et au-delà, sans nécessiter un relèvement rigide et controversé de l’âge de référence.

Une telle réforme aurait l’avantage non seulement de ne pas pénaliser encore plus les jeunes générations et la population active, mais de renforcer sensiblement la productivité et la compétitivité de l’économie suisse. page 8