Landis+Gyr croît sur des marchés jeunes

vendredi, 27.10.2017

Energie. Les objectifs sont confirmés pour l’exercice 2017. Le smart metering est au début de son expansion.

Philippe rey



Le groupe Landis+Gyr évolue même un peu mieux que les prévisions émises lors de son IPO en juillet dernier. Il a réalisé des résultats en sensible hausse pour le premier semestre (fin septembre) de l’année fiscale 2017. Toutefois, le marché les a jugés mitigés, notamment en raison de provisions pour garanties qui créent une forte différence entre les résultats d’exploitation ajustés et publiés. L’action a baissé hier de 5,7% à moins de 69 francs, bien en dessous du cours d’introduction en bourse (78 francs). Les perspectives de croissance à long terme demeurent favorable vu l’impératif d’une meilleure utilisation de l’énergie. Les marchés du smart metering et smart grid sont encore à un stade initial. page 5

