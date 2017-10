SGS contrôle la chaîne d’approvisionnement

vendredi, 27.10.2017

CHRISTIAN AFFOLTER, à Hô Chi Minh-Ville



La multinationale genevoise SGS, spécialisée dans les domaines du contrôle, de l’analyse et de la certification, a présenté lors des journées des investisseurs à Hô Chi Minh-Ville (Vietnam) une première application concrète des initiatives que prend le groupe dans le domaine numérique. Elle montre comment les entreprises spécialisées dans les tests, les inspections et la certification (TIC) vont évoluer au cours des prochaines années. Plutôt que de proposer des vérifications ponctuelles pour confirmer ou obtenir un certificat, la relation avec les clients sera beaucoup plus régulière. Ceux-ci pourront utiliser les services de SGS comme un véritable outil de contrôle. Dans le domaine de l’agriculture et de l’alimentation, la maîtrise de la chaîne d’approvisionnement est un élément clé pour créer un lien de confiance avec les consommateurs. Elle s’étend cependant sur un si grand nombre de fournisseurs que d’en exercer soi-même le contrôle est très gourmand en ressources. Les outils digitaux de SGS permettent d’externaliser cette tâche à un spécialiste, qui centralise les informations sur la provenance et la qualité de matières premières et de produits issus du monde entier. page 3

