Montres De Bethune: la relance crédible

jeudi, 26.10.2017

Pierre Jacques. Il revient à la présidence des montres De Bethune après avoir dirigé la marque il y a plusieurs années, avec un consortium d’investisseurs professionnels et pragmatiques.

Inutile de crier tout de suite victoire, mais les chances sont pourtant assez grandes que la greffe réussisse. Pour la première fois de son histoire, la marque de montres haute horlogerie De Bethune, créée en 2002, ouvre son capital et rééquilibre son actionnariat avec l’entrée d’un consortium d’investisseurs. Tous des privés, d’horizons différents, horlogerie, private equity, management, etc., qui ont acquis la majorité du capital et balisent déjà les prochaines étapes du retour à la croissance. Un vrai soulagement alors que De Bethune occupe une position emblématique et que sa disparition aurait jeté un doute considérable sur la viabilité même d’un modèle d’affaires très répandu en Suisse: celui du petit fabricant indépendant de montres très haut de gamme et technologiquement très avancée. Ce n’était pourtant pas gagné. De Bethune doit encore se remettre de trois années très difficiles, pendant lesquelles les restructurations se sont enchaînées, sans permettre de régler un lancinant problème de liquidité. Un écueil sur lequel de nombreuses marques se sont déjà échouées. L’entreprise n’a toutefois pas fait l’erreur de s’endetter et apparait aujourd’hui vierge de toute dette, prête pour une nouvelle phase de croissance, raisonnable et, a priori, bien contrôlée. page 5

