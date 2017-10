Catalogne: un jeu à tous perdants

jeudi, 26.10.2017

Les revendications ne sont pas une nouveauté. Elle a obtenu des concessions, mais sans être vraiment écoutée.

Guy Mettan



Quelle que soit l’issue du bras de fer qui se joue ces jours-ci en Catalogne, le résultat final ne fait pas de doute: tous jouent perdant. Barcelone et Madrid, bien sûr, mais aussi Bruxelles, qui, tel Ponce-Pilate, se lave les mains et regarde ailleurs.

On sait que les désirs sécessionnistes sont très sensibles pour les Etats, qui les ressentent comme des affronts insupportables et sont tentés d’y répondre par la force. Personne n’est épargné. La Grande-Bretagne a eu l’Irlande du Nord, la France la Corse, la Serbie le Kosovo, la Russie la Tchétchénie, l’Espagne, déjà elle, les Basques. Chaque fois la violence, les attentats, les morts l’ont emporté, jusqu’à ce que la raison et le dialogue finissent par ramener la paix.

Mais toute volonté régionale d’indépendance ne finit pas dans le sang. La Suisse, après des décennies d’affrontements politiques parfois très durs, a réussi à résoudre la question jurassienne. La Belgique, malgré tous les noms d’oiseaux échangés entre Flamands et Wallons, vit toujours ensemble tant bien que mal. La Grande-Bretagne a su canaliser les velléités d’indépendance de l’Ecosse en organisant un référendum démocratique qu’elle a gagné. Le Canada a fait de même, par trois fois, avec le Québec.

Ces deux derniers pays se sont même sortis grandis de cette épreuve: leur démocratie a été renforcée et les perdants, malgré leur échec, n’ont pas accumulé de haines qui ont dégénéré en violences. Au contraire, les rancoeurs se sont dissoutes dans les urnes.

Preuve est ainsi faite qu’une revendication autonomiste peut être résolue pacifiquement. A condition de respecter le droit (la fermeté) et la démocratie (la souplesse). Ce que le gouvernement espagnol de Mariano Rajoy s’est montré incapable de faire depuis qu’il est au pouvoir.

On constatera en effet que les revendications catalanes ne sont pas une nouveauté. Cela fait des décennies que la Catalogne souhaite une large autonomie. Sauvagement brimée sous le franquisme, corsetée par la Constitution de 1978, qui est le fruit d’un compromis largement influencé par l’actuel parti populaire au pouvoir à Madrid, la Catalogne n’a jamais cessé de se battre depuis quarante ans. Elle a obtenu des concessions, mais sans être vraiment écoutée. Ses revendications indépendantistes ne relèvent donc aucunement du caprice, comme le montre d’ailleurs la détermination des Catalans, prêts à subir la prison et la récession économique pour faire valoir leur point de vue.

On leur a toujours opposé le respect de la Constitution. Or cet argument, qui cherche à mettre l’Etat de droit du côté nationaliste, est bancal: une constitution n’est jamais que la cristallisation d’un rapport de forces politico-social à un moment donné de son histoire. Elle n’est en aucun cas gravée dans le marbre pour l’éternité. Les Américains, qui l’amendent régulièrement, et les Suisses, qui votent deux fois par an pour tenter de la corriger, le savent bien. Se barricader derrière la Constitution pour refuser d’écouter le grondement du peuple, aussi désagréable soit-il, relève donc de la mauvaise foi. Les Anglais et les Canadiens qui ont su organiser les référendums écossais et québécois ont montré que le droit est au service du peuple et non à celui du gouvernement ou du parti au pouvoir.

Il est probable que le Gouvernement Rajoy sorte vainqueur de cet affrontement. Mais avec quel bilan? Un pays profondément divisé, une économie ravagée, des rancunes porteuses de toutes les dérives. Tout cela parce que par une arrogance obstinée, on aura refusé de gagner le combat à la loyale, par les urnes, à l’image des pragmatiques anglais.

Quant à l’Europe, qui n’a pas hésité à organiser la sécession du Kosovo ou à faire du chantage à l’Ukraine en 2013 pour qu’elle la rejoigne, plongeant le pays dans la partition armée, elle ne sortira pas non plus grandie de son indifférence. Elle n’avait pas non plus fait tant de manières pour accueillir en son sein la Tchéquie et la Slovaquie lorsque ces deux pays se sont séparés en 2003, ni pour accueillir la Slovénie et la Croatie après avoir été complice de la dislocation de la Yougoslavie dans les années 1990.