Budgets globaux: une efficacité contestée

jeudi, 26.10.2017

Les propositions ne sont pas axées sur la qualité.

Le Conseil fédéral a publié hier le rapport du groupe d’experts institué par le Département fédéral de l’intérieur (DFI). Le groupe d’experts s’est penché pendant plus d’une année sur différents modèles visant à freiner la hausse des coûts dans le secteur de la santé. Une des mesures les plus lourdes de conséquences proposée par les experts concerne l’introduction de budgets globaux dans le but de plafonner les dépenses de santé. Pour cette recommandation, les experts se sont basés sur les modèles en vigueur en Allemagne et aux Pays-Bas, à savoir le pilotage du nombre de prestations à l’aide de budgets.

L’introduction de budgets globaux n’a en aucun cas permis de maîtriser la hausse des coûts, comme le montrent les chiffres de l’OCDE concernant les dépenses de santé en pourcentage du produit intérieur brut (PIB). Les budgets globaux ont de lourdes conséquences. Avec un plafonnement budgétaire, il n’est pas possible de fournir toutes les prestations nécessaires à tous les patients. Les patients âgés, atteints de maladies chroniques et/ou multiples seraient les premiers touchés. Cela signifierait la fin du système suisse de santé jusqu’ici fondé sur le principe de solidarité. Une fois le budget épuisé, les prestations sont repoussées (délais d’attente), éventuellement même à l’année suivante, ou simplement transférées vers d’autres secteurs ne connaissant pas de plafonnement.

Ce rationnement caché des prestations conduira au final à des coûts plus élevés avec une qualité moindre et donc à une augmentation des coûts de la santé dans leur ensemble. Pour les différents acteurs de la santé, les budgets globaux créent de mauvaises incitations. Avec un système financier aussi rigide que celui d’un budget global, c’est la qualité des soins médicaux qui en pâtit.

Grâce aux progrès médicaux, de plus en plus de traitements peuvent être fournis en ambulatoire. Et comme les soins ambulatoires coûtent moins cher, privilégier l’ambulatoire à l’hospitalier peut permettre de maîtriser la hausse des coûts de la santé.

Les partenaires tarifaires proposent également d’autres mesures ciblées efficaces et axées sur la qualité, comme la révision globale appropriée du tarif ambulatoire TARMED ou l’introduction de forfaits pour certaines prestations ambulatoires.

Au contraire, les interventions généralisées et déstabilisatrices dans notre système de santé libéral éprouvé auraient des conséquences négatives prévisibles pour les patientes et les patients. – (FMH)