BCE: vers la réduction des achats de titres

jeudi, 26.10.2017

Les marchés sont à présent bien préparés à une réduction des achats.

Franck Dixmier*



Lors de sa réunion de politique monétaire, la BCE devrait annoncer aujourd’hui la réduction de ses achats de titres après 2017. L’environnement économique et financier est propice à une moindre présence de la banque centrale sur les marchés de taux: la croissance en zone euro est solide, homogène et soutenue de manière équilibrée par la consommation et l’investissement; les indicateurs avancés sont bien orientés et les indicateurs de confiance au plus haut. La BCE a rempli la part la plus importante de son contrat en luttant efficacement contre la déflation, l’inflation cœur se maintenant durablement au-dessus de 1%. La reprise du cycle de crédit dans la zone semble également pérenne.

Les marchés sont bien préparés à une réduction des achats dont l’impact est loin d’être neutre, compte tenu des montants en jeu. Une comparaison entre l’influence du QE de la Fed et du QE tel qu’il a été mis en place par la BCE montre que celle-ci, au rythme actuel, achète plus de sept fois le montant d’émissions nettes en emprunts d’Etat de la zone euro, alors que le montant des achats de la Fed n’a jamais dépassé celui des émissions nettes de Treasuries.

Le thème du retrait est par conséquent extrêmement sensible et cette sensibilité devrait motiver un discours «dovish» de la BCE insistant sur le caractère non automatique de la réduction des achats, de manière à pouvoir garder le maximum de flexibilité pour sortir de sa politique monétaire non conventionnelle.

La BCE bénéficie actuellement d’un «alignement des planètes» très favorable: les pays développés ont récemment revu à la hausse leur taux de croissance économique, tandis que la Réserve fédérale poursuit la normalisation graduelle des taux Fed funds. Dans ce contexte, la pression à la hausse de l’euro contre toutes devises devrait s’atténuer fortement et donner ainsi à la BCE des marges de manœuvre supplémentaires pour la conduite de son programme de réduction d’achats.